Horeca 2,5 jaar slecht bereikbaar door afgesloten brug

De Oosterdoksdraaibrug gaat voor maximaal 2,5 jaar dicht. En dat betekent dat er gedurende die tijd geen directe verbinding is tussen het Oosterdok en populaire horeca als Hannekes Boom en de Scheepskameel. Ook de Klimmuur is gedurende die tijd nagenoeg onbereikbaar.

Tegen De Telegraaf spreekt de bewonersgroep Eilandenoverleg van een 2,5 jaar lang 'isolement'. De brug moet worden afgesloten om een gigantisch kantoor uit de grond te stampen. Er wordt daar namelijk een ondergrondse garage bij gebouwd. Die garage loopt onder de weg door tot aan de waterkant.

De omwonenden willen nu dat de brug, of desnoods een noodvoorziening, open blijft. Als dat niet mogelijk is, moet er zo snel mogelijk een brug komen tussen de Nemo pier en het Marineterrein. Die brug is al in de plannen opgenomen. 'De langdurige afsluiting van de Oosterdoksdraaibrug zal geen impuls geven aan de beoogde organische toename van het gebruik van het Marineterrein, waar Defensie in de loop van dit jaar jaar geheel gaat verdwijnen', zegt de voorzitter van Eilandenoverleg tegen de krant.

De bouw van het kantoor voor Booking.com is intussen gestart. Er komen ook 42 appartementen bij. Volgens De Telegraaf onderzoekt de gemeente de mogelijkheid om een brug tussen Nemo en het Marineterrein versneld aan te leggen.