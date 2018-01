Linkse coalitie demonstreert tegen 'racistische partijen' in gemeenteraad

Uiteenlopende politieke partijen en actiegroeperingen zullen 18 maart demonstreren op de Dam. Ze willen waarschuwen voor - in hun ogen - 'racistische partijen' zoals de PVV en Forum voor Democratie.

De zestig organisaties hebben de krachten gebundeld onder de naam Comité 21 Maart. Dat is niet alleen de dag van de gemeenteraadsverkiezingen, maar ook de internationale dag tegen racisme. 'Geen racisten in de gemeenteraden', is het motto van de beweging.

'Vluchtelingen, moslims en anderen dienen als zondebok voor bestaande sociaaleconomische problemen. Wij willen waarschuwen tegen de groeiende invloed van extreemrechts. 'Als er niets wordt ondernomen tegen het normaliseren van racisme, zal dit alleen maar groeien', zegt woordvoerder Saida Derrazi. Ze vindt dat de Amsterdamse lijsttrekker van Forum voor Democratie, Annabel Nanninga, in het verleden racistische uitspraken heeft gedaan. Nanninga zelf zegt dat zij tegen racisme is. 'Dat is haar mening, wij hebben onze mening', zegt Derrazi. 'Wij zien het liefst niet zo'n persoon in de raad komen.'

Debattraining

Behalve een demonstratie wil het comité ook debattrainingen geven aan mensen die extreemrechtse argumenten willen bestrijden. Aangesloten organisaties zijn bijvoorbeeld de Amsterdamse afdelingen van de SP, PvdA, GroenLinks, Bij1 en DENK. Maar ook afdelingen van de Anti-Fascistische Actie, de Nieuwe Communistische Partij en de Bijstandsbond doen mee.

Lees ook: Massaal steunbetuigingen voor Emir Sultan moskee: 'Dit is de kracht van Amsterdam'

De aftrap van het comité was gisteravond in de Emir Sultan moskee, waar vorige week een onthoofde pop werd achtergelaten door een extreemrechtse actiegroep.