SP en VVD hebben spijt van bezuinigingen op gemeentereiniging

Collegepartijen SP en VVD hebben gisteravond opnieuw samen uitgehaald naar hun coalitiepartner D66. De ideologische tegenpolen verklapten dat het D66 was die een bezuiniging op de gemeentereiniging niet wilde terugdraaien.

Tijdens een debat in de Beurs van Berlage over ondernemersthema's ging het natuurlijk ook over afval op straat in de binnenstad. Vervuiling en overlast zijn ondernemers een doorn in het oog. Maar het college besloot in 2014 juist te bezuinigen op stadsreinigers.

VVD-lijsttrekker Eric van der Burg noemde het gisteravond 'een van de fouten die deze coalitie heeft gemaakt', schrijft Het Parool. Hij vertelde dat de VVD en SP vorig jaar de maatregel ongedaan wilde maken. 'Maar daar zijn drie partijen voor nodig', aldus de wethouder. D66-lijsttrekker Reinier van Dantzig ontkende niet dat zijn partij dwars lag.

Onbetrouwbaar

Van Dantzig nuanceerde de bezuiniging wel, schrijft de krant. Zo was er juist aandacht voor 'de 250 smerigste plekken' en kwamen er duizend nieuwe afvalbakken bij. 'Het gaat niet alleen om meer personeel. Je moet ook innoveren', vond Van Dantzig, die benadrukte dat ook bezuinigd werd op administratief personeel en medewerkers van de groenvoorziening.

Van Dantzig kreeg vorige week in het openingsdebat ook al flinke kritiek van zijn coalitiepartners. De VVD en SP vonden D66 onbetrouwbaar omdat de partij tegen afspraken stemde die gemaakt werden door het huidige college.