Met deze bestelbus ging schutter liquidatie Cornelis Springerstraat er vandoor

De politie heeft beelden van bewakingscamera's vrijgegeven van vlak na de liquidatie van Annass el Ajjoudi aan de Cornelis Springerstraat.

Op de beelden is te zien hoe een bestelbus er na de schietpartij op woensdagavond 17 januari vandoor gaat over de Van Woustraat. De Ford Tourneo Connect slaat rechtsaf richting de Vrijheidslaan. Ongeveer 20 minuten later word de auto brandend aangetroffen aan de Buitensingel in Duivendrecht.

Lees ook: Man doodgeschoten in Diamantbuurt, uitgebrande bestelbus gevonden in Duivendrecht

De politie zoekt getuigen die de vluchtauto hebben zien rijden. Mensen kunnen zich melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Ook mensen die andere dingen hebben gezien die met de schietpartij te maken kunnen helpen worden opgeroepen zich te melden.

Lees ook: Diamantbuurt in shock na liquidatie El Ajjoudi

Wie heeft de dader of daders in deze vluchtauto zien rijden na het dodelijk schietincident aan de Cornelis Springerstraat, woensdag 17 januari? pic.twitter.com/DTKtjlLyvJ — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) January 24, 2018