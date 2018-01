Consumentenbond: 'Opslagbedrijven schimmig over prijzen'

Een opslagbox huren kan tot onverwachte bijkomende kosten leiden. Dat blijkt uit een enquête van de Consumentenbond.

'Bedrijven zetten geen tarieven op de website of weigeren per mail of telefonisch een offerte te geven. Consumenten klagen over lokkertjes en bijkomende kosten', schrijft de bond in een persbericht. Uit de rondvraag onder 700 ex-huurders van een box bleek dat 12 procent ontevreden was over de prijs.

'Er is vooral ergernis over onverwachte bijkomende kosten, zoals administratiekosten, een waarborgsom of een dure verzekering. Ook moet bij de meeste aanbieders een speciaal slot gekocht worden om de gehuurde ruimte af te sluiten', schrijft de Consumentenbond. 'Tot slot klagen consumenten over exorbitante prijsverhogingen, vooral bij marktleider Shurgard. Dit bedrijf lokt klanten met hoge kortingen op de eerste huurperiode, maar verhoogt na enige tijd de prijs met 30 procent.'