Ron Blaauw wil een stop op nieuwe restaurants in de stad

Topkok Ron Blaauw vindt dat er te veel restaurants zijn in de stad. Hij pleit voor een restaurantstop, vergelijkbaar met de hotelstop.

Dat deed Blaauw vandaag op BNR. 'Er is gewoon te weinig personeel', licht Blaauw toe. 'Er is een stop gezet op de hotelwereld en dat moet ook bij de restaurants gebeuren. Het weerhoudt mij ervan om nieuwe zaken in Amsterdam te openen. Er moet wat gebeuren.'

Lees ook: 'Hotelstop drijft verkoopprijzen hotels in stad op'

Zelf opende Blaauw de afgelopen jaren vijf nieuwe restaurants in de stad. 'Maar het wordt gewoon steeds lastiger. Je moet er alles aan doen om mensen binnen te krijgen.' Een alternatief is volgens Blaauw dat het makkelijker moet worden om personeel uit het buitenland te halen.

Herintreders

'In veel zaken wordt er al gewoon Engels gesproken in de bediening, wat ik helemaal niet erg vind. Als er maar met een glimlach en plezier geserveerd wordt. Maar we hebben echt een heel groot probleem in Amsterdam.' Maar het werven van buitenlands personeel is heel lastig, zegt hij. 'We zijn nu anderhalf jaar bezig geweest om drie Chinese koks te halen.'

Blaauw werkt al met het UWV en de gemeente samen om herintreders op te leiden tot horecapersoneel. Toch wil hij ook graag een restaurantstop. Volgens de topkok zijn er vooral te veel grote restaurants. 'Een buurtrestaurant waar een echtpaar in staat, bedoel ik er niet mee.' De chef heeft het probleem zelf overigens nog niet aangekaart bij de gemeente.

Blaauw overweegt nu de oversteek te maken naar de Verenigde Staten en daar een restaurant te openen.