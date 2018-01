Oud-advocaat is gedrag fietsers in de stad zat, daagt burgemeester

Een opmerkelijke zaak van een oud-advocaat tegen burgemeester Van Aartsen. Frank Bakker vindt dat er iets mis is met de fietser in Amsterdam en dus sleept hij de burgemeester voor de rechter.

Tegen Het Parool zegt Bakker dat de fietsers in de stad er een puinhoop van maken. De oud-advocaat vindt vanuit een grachtenpand dat de burgemeester adequater moet handhaven tegen fietsers die de wet overtreden. Of tegen de 'verkeersjungle' zoals hij het noemt. Bakker voelt zich genoodzaakt om via een juridische procedure in actie te komen.

Hij schreef eerder al een brief aan de burgemeester, maar daarop kreeg hij niet eens antwoord. 'Zelfs geen kort briefje terug. Niet erg hoffelijk van het stadhuis. Wel een bewijs hoe men tegen de handhaving aankijkt: namelijk niet!', foetert hij tegen de krant.

Voor hij ten strijde trok tegen de de Amsterdamse fietser sprak hij vele andere weggebruikers. 'Dat er iets mis is met de Amsterdamse fietser, is duidelijk. Honderden taxichauffeurs en vuilnisophalers en duizenden voetgangers zijn het met mij eens.'

Vooral de handhaving van de politie in de stad zou moeten verbeteren, volgens Bakker. 'Ze handelen in strijd met de Wegen­verkeerswet artikel 5, het zogenoemde 'kapstokartikel'. ­Dagelijks betalen automobilisten schikkingen van het OM om vervolging te voorkomen voor identieke of gelijksoortige gedragingen als die van fietsers. Waarom is er een verschil? De burgemeester moet de politie binnen drie weken opdracht geven de verkeersregels te handhaven.'