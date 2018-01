Wethouder Stede Broec: 'Maak van heel Holland Amsterdam'

Als het aan Wethouder Nico Slagter (CDA) van de gemeente Stede Broec in Noord-Holland-Noord ligt, wordt heel de provincie omgedoopt tot Amsterdam. Zo wil hij toeristen over de regio spreiden.

Samen met de Amsterdamse wethouder Udo Kock (Financiën) en andere betrokkenen sprak hij vanmiddag in de Tweede Kamer over hoe Amsterdam de enorme drukte en toestroom van toeristen aan moet pakken.

Het is een middel wat door marketingbureaus steeds vaker wordt ingezet om toeristen uit de stad te krijgen. Het toevoegen of volledig veranderen van de naam van een plek of bezienswaardigheid. Zo heet het strand bij Zandvoort voor toeristen inmiddels 'Amsterdam Beach'. Op de vraag van Kamerlid Mahir Alkaya van de SP wat hij van deze ontwikkeling vindt, was Slagter duidelijk. 'Maak desnoods van heel Holland Amsterdam. Holland is nu niet bekend bij toeristen, Amsterdam wel.' Slagter zegt het te betreuren dat in het verleden alleen Amsterdam en niet heel Holland verkocht is in het buitenland.

Stede Broec grenst aan de gemeente Enkhuizen en heeft volgens Slagter de toerist veel te bieden. Spreiden is iets waar hij graag aan meewerkt. 'Als ik naar Parijs kijk en met een passer een cirkeltje vanuit het centrum trek, heeft die stad een diameter van wel 30 kilometer. We moeten de regio Amsterdam veel groter maken.' Slagter wil zelfs dat toeristen in de provincie verblijven. Wat er volgens hem uiteindelijk voor zal zorgen dat van de vier dagen die iemand in Nederland verblijft, hij of zij daarvan maar één dag naar Amsterdam zal gaan.

Gouden Eeuw

Los van alle waterrecreatie heeft het noorden van de provincie toeristen ook het een en ander te bieden qua historie. 'Denk aan de Gouden Eeuw en de VOC-tijd. Dat mag je nu misschien niet meer zeggen, maar die tijd heeft ons veel rijkdom gebracht.' Wel moet het openbaar vervoer, maar ook het vervoer per water dan sterk verbeterd worden, vindt hij. En daar ligt volgens hem ook een taak voor het Rijk.

Wethouder Udo Kock gaf aan meer in te willen zetten op de kwaliteit van toerisme in plaats van de kwantiteit, wat Amsterdam volgens hem uiteindelijk meer geld zal opleveren. De stad doet volgens hem zelf al veel aan het pogen te beteugelen van de drukte. Zo noemde hij de nieuwe 30-dagen-regeling voor woningverhuur via Airbnb en het verbieden van zogenaamde 'nutellawinkels' die louter gericht zijn op het bedienen van toeristen. Maar de stad kan de drukte niet alleen aan. Vandaar dat Kock de aanwezige Kamerleden vroeg om mee te denken over hoe Amsterdam de drukte, naast alle maatregelen die de stad zelf al neemt, nog beter in toom kan houden.