VVD wil terugkeer van de lokhomo: 'Je moet intolerant zijn tegen intolerantie'

Het wordt tijd voor drastische maatregelen tegen homogeweld, stelt Marianne Poot van de VVD. Alleen al in 2018 zijn er drie mannen mishandeld op basis van hun seksuele geaardheid. Het raadslid stelt voor om lokhomo's in te zetten.

Poot is met een voorstel gekomen om politie in burger zich voor te laten doen als homo. Door agenten hand in hand te laten lopen tijdens bijvoorbeeld uitgaansavonden, hoopt Poot een duidelijk beeld te kunnen krijgen van de mate waarin de lhbti-gemeenschap doelwit is van geweld.

Daarnaast denkt Poot dat met dit plan de kans om daders van homogeweld op heterdaad te betrappen vergroot wordt. 'Je moet intolerant zijn tegen intolerantie', zegt Poot tegen AT5.

In 2009 is er al een experiment gedaan met een lokhomo. De aanleiding was een reeks aangiften tegen een man die op internet seksafspraakjes maakte met homoseksuelen en hen vervolgens beroofde. Door deze gerichte uitlokking is er destijds een verdachte aangehouden, waardoor Poot denkt dat deze methode vaker ingezet moet worden.