Kind aangereden door auto in Holendrecht

Een kind is vanmiddag gewond geraakt toen het slachtoffertje werd aangereden door een auto.

Dat gebeurde even na kwart over twee op de Nieuwlandhof in Zuidoost. In eerste instantie ging er een traumateam op de melding af, maar die werd weer geannuleerd toen het letsel van het kind leek mee te vallen.

Het kindje is wel met een reguliere ambulance naar het ziekenhuis meegenomen. De bestuurder van de auto is meegenomen naar het politiebureau voor verhoor.