Drugscrimineel Greg R. verdacht van betrokkenheid moord Jaïr Wessels

Greg R., in Amsterdam bekend van drughandel en het witwassen van de opbrengsten, wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op de Amsterdamse crimineel Jaïr Wessels begin juli.

R. werd in december gearresteerd, maar vervolgens door justitie vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs, meldt Het Parool.



Volgens justitie zou R. op de achtergrond een rol hebben gespeeld bij de liquidatie van Wessels. Het is niet duidelijk op elke manier hij betrokken was bij de liquidatie. R. zelf ontkent er iets mee te maken te hebben gehad.

Greg R. is meerdere keren veroordeeld voor drugshandel. In 2008 werd hij gearresteerd omdat hij betrokken is geweest bij het de voorbereiden van een cocaïnetransport van meer dan 2200 kilo van Brazilië naar Nederland. Zijn zoon, Jesse R. is ook actief in de Amsterdamse onderwereld en werd in 2013 veroordeeld tot levenslang voor meerdere liquidaties.

Liquidatie

Jaïr Wessels werd op 7 juli vorig jaar neergeschoten op het parkeerterrein van station Breukelen en overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Een paar dagen later werden in Spanje en Nederland twee verdachten aangehouden.

Vanochtend was de eerste inleidende zitting van de zaak. Een van de verdachten heeft een gedeeltelijke bekentenis afgelegd.