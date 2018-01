Bond van Wetsovertreders schrijft zich te laat in voor verkiezingen

De Bond van Wetsovertreders heeft zich niet op tijd laten inschrijven voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. Daardoor moet de politieke tak van de gedetineerdenvakbond, BWO Lokaal, meedoen met een blanco naam.

Daardoor staat BWO Lokaal niet op het stembiljet, maar de kandidaten wel. Dat neemt niet weg dat de Bond van Wetsovertreders verheugd is om aan te kunnen kondigen dat zij daadwerkelijk mee zullen doen aan de raadsverkiezingen. Amsterdam is niet de enige stad waar BWO Lokaal te kiezen is. Ook andere grotere steden en gemeenten met een gevangenis (zoals bijvoorbeeld Vught) hebben een afdeling.

Het speerpunt van BWO Lokaal is de invoering van een ambtenaar die zich bezighoudt met het resocialiseren van gedetineerden. Daarnaast wil de partij minder de helft van alle toezichtcamera's verwijderen uit de stad, behalve die in uitgaansgebieden.

Ook wil de partij een autovrije binnenstad en minder toeristen. Minimagezinnen krijgen wat BWO Lokaal betreft 100 euro om kleding voor kinderen te kunnen kopen. Verder wil BWO de vervuiling door fabrieken terugdringen.