Burgemeester Van Aartsen: 'Onthoofde pop voelde als aanslag'

Het incident met de onthoofde pop die werd neergelegd bij de Emir Sultan Moskee in Noord heeft de volle aandacht van het stadsbestuur. 'Ik kan me heel goed voorstellen dat betrokkenen dit ervaren als een aanslag', zei waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen.

De krachttermen vlogen door de raadszaal, iedereen was het erover eens. Het incident met de onthoofde pop vorige week bij een moskee in Noord en daaruit voortvloeiende gevoelens van angst heeft hoge prioriteit. Stuk voor stuk veroordeelden de fractievoorzitters de actie: VVD ('Walgelijk!'), GroenLinks ('Verschrikkelijk!') SP ('Misselijk!'), D66 ('Lafbekken!'). PvdA'er Sofyan Mbarki signaleert een gure wind van racisme en xenofobie in de stad: 'Maar laat deze wind ons niet uit elkaar drijven.'

Meer meldingen van discriminatie

De raad wordt in zijn veroordeling gesteund door burgemeester Van Aartsen. Hij belegde deze week een overleg met vertegenwoordigers van Amsterdamse moskeebesturen. 'Ik kan me de angst heel goed voorstellen. Zij voelen dit als een aanslag. Het is door moeders en vooral kinderen van de school tegenover de moskee gezien. Het was een enorme inslag op hun leven, het raakte ze emotioneel. Een moskee hoort een veilig thuis te zijn.'

Daags na het incident kwam het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA) met nieuwe cijfers van meldingen van discriminatie op afkomst, huidskleur of etniciteit. Dat waren er vorig jaar 392, een toename van 25 procent. PvdA-raadslid Mbarki zegt zelf via Facebook ook veel verhalen te hebben gekregen over discriminatie en racisme. 'Een moslima riep de hulp in van een adviseur om haar cv te verbeteren. (...) Ze kreeg te horen dat ze haar ambities bij moest stellen vanwege haar hoofddoek. Dit mag niet gebeuren in onze stad.'

Wegkijken

Mbarki en GroenLinks-leider Rutger Groot Wassink willen weten of het onderzoek naar het incident en het verschijnsel an sich vanuit het stadsbestuur wel prioriteit heeft. 'Ik heb gisteren (in het overleg met het moskeebestuur red.) ook gezegd dat ik geraakt was door de gedachte dat er sprake zou zijn van bagatelliseren, wegkijken', antwoordt Van Aartsen.

'Het idee dat er niks gebeurd, klopt niet. Uiteraard heeft dit prioriteit, alles wat met hatecrimes te maken heeft, heeft absolute prioriteit. Cijfers zeggen me niet zoveel met het oog op de bereidheid tot aangifte. Maar doe dat vooral, doe aangifte.'