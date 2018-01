Politie toont handgranaat in studio Bureau 020: 'Dit is stevig oorlogsmateriaal'

Er zijn nieuwe bewakingsbeelden van de man die eind augustus een handgranaat bij de deur van club ABE plaatste. Uit deze beelden blijkt dat de man niet in zijn eentje handelde. Daarnaast denkt de politie dat er een link is tussen dit incident en een ander, vergelijkbaar incident.

Om de ernst van de zaak te benadrukken kwam de politie vandaag naar de studio van Bureau 020 met een echte granaat: 'Deze handgranaat is onschadelijk gemaakt, maar het is wel hetzelfde type als die aan de deur is geplakt bij club ABE.'

Sluiting van de club

In de nacht van woensdag 23 op donderdag 24 augustus 2017 wordt de handgranaat op de deur van club ABE geplakt. Op de eerder vrijgegeven beelden is te zien hoe de dader het explosief aan de deur ophangt.

Een dag later wordt de granaat ontdekt en wordt de hele omgeving rond de club afgezet. Club ABE wordt op last van wijlen burgemeester Van der Laan voor onbepaalde tijd gesloten en de eigenaar van de zaak vermoedt dat de dader een ontevreden bezoeker is.

Tweede dader

Op nieuwe bewakingsbeelden is te zien wat er gebeurde voordat het explosief werd geplaatst, waaruit blijkt dat de man niet alleen handelde. De dader komt namelijk aan op een scooter met iemand anders achter het stuur.

De dader stapt van de scooter af en loopt eerst naar de gracht waar het lijkt alsof hij het explosief prepareert met duct tape. Daarna loopt hij richting de club en plakt hem op de deur. Hij rent terug naar zijn handlanger en ze gaan er samen vandoor.

Nog een handgranaat

Volgens de politie gaat het om een zwaar explosief: 'Als die afgaat spreek je niet alleen over schade maar ook over dodelijk letsel. Deze valt echt in de categorie stevig oorlogsmateriaal. Als zoiets afgaat in het centrum van Amsterdam dan heb je echt ellende.'

De politie ziet een gelijkenis met een incident bij café In the City aan het Kleine-Gartmanplantsoen. Daar werd begin 2017 ook een handgranaat voor de deur geplaatst. 'We houden er rekening mee dat het de bedoeling is geweest om deze uitbaters te intimideren. We houden rekening met eenzelfde dadergroep,' aldus de politie.

