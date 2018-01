Spuiten en Slikken opent 'Pop"Up Bordeel' voor seks met poppen

Het programma Spuiten en Slikken opende vandaag een 'Pop"Up Bordeel' op de Wallen waar je seks kunt hebben met een pop.

Het 'bordeel' is een experiment van het BNNVARA-programma Spuiten en Slikken. Het peeskamertje is alleen vandaag open en gevestigd aan de Oudezijds Achterburgwal.

Woordvoerder Thijs Verheij zegt tegen AT5 dat het programma wil achterhalen of de wereld al klaar is voor seks met een pop. Daarnaast willen de programmamakers onderzoeken in hoeverre seks met een pop vergelijkbaar is met menselijke seks en wat zo'n ontwikkeling betekent voor soa's, illegale prostitutie en uitbuiting.

'Wetenschappen stellen dat het over dertig jaar heel normaal is om seks te hebben met een robot. Met dit experiment willen wij hier op vooruitlopen om te onderzoeken hoe we hier nu tegen aan kijken.'

Meerdere sekspoppen

Het poppenbordeel is vandaag open van 15.30 uur tot 19.00 uur en er staan vier poppen klaar voor klanten. Volgens Verheij zijn ze in verschillende vormen en maten. 'Dus voor ieder wat wils.'

Aanstaande dinsdag zal tijdens de uitzending gediscussieerd worden over de uitkomsten van het experiment. Spuiten en Slikken is dinsdag vanaf 22.00 uur te zien op NPO 3.