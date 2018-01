'Akkoord over transfer Younes naar Napoli'

Ajacied Amin Younes vertrekt naar SCC Napoli. Ajax en Napoli zijn akkoord over de transfer van de Duits-Libanese voetballer.

Dat melden meerdere bronnen in de media.

De linksbuiten is voor ruim vijf miljoen verkocht aan de Italiaanse voetbalclub.

Younes debuteerde in 2011 bij het Duitse Borussia Mönchengladbach. Drie jaar later stapte hij over naar FC Kaiserslautern. Younes speelt sinds 2015 bij Ajax.