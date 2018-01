Statushouders maken opera met musici over vluchtelingenproblematiek

Statushouders maken met Nederlandse musici een opera in over de vluchtelingenproblematiek. In de opera 'Ontheemd' laten ze op een muzikale manier zien hoe lastig nieuwkomers het hier hebben.

Arash Roozbehi uit Iran is een van de zangers. Hij weet als geen ander hoe het is om vanuit een ander land naar Nederland te vluchten. Componist Kaveh Vares, die ook werkt aan de voorstelling, vertelt aan AT5 dat vluchten naar Nederland moeilijk was.

'Het was een speciale maar moeilijke ervaring. Het zijn twee totaal verschillende landen qua manier van leven. Het aanpassen aan Nederland was heel moeilijk.' Zowel de taal, de cultuur als de gebruiken zijn nieuw. Het aanpassen is niet altijd even gemakkelijk voor de vluchtelingen en daar focust de opera zich op.

Vluchtelingenproblematiek

Volgens solist Merlijn Runia is het een bijzondere voorstelling, omdat het gaat over twee vluchtelingen in Nederland en niet over het vluchtverhaal. 'De vluchtelingenproblematiek is een hot item, maar dit gaat over twee mensen die hier komen. Dus niet over dat ze op een bootje zitten. Maar ze komen hier, en dan? Wat gebeurt er met die mensen als ze hier zijn?'



De voorstelling over de zoektocht in een nieuw land is nog tot 28 januari te zien in kerk De Duif aan de Prinsengracht.