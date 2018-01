Zuidoost maakt zich klaar voor auditie The Passion: 'Auditie voor wat?'

The Passion is op zoek naar zangtalent uit Zuidoost. De organisatie wil naast de veelzijdigheid namelijk ook de muzikaliteit van het stadsdeel zichtbaar maken. AT5 ging naar het Bijlmerplein om alvast wat talent te spotten.

In The Passion wordt het Bijbelverhaal van het lijden, het sterven en de wederopstanding van Jezus Christus verteld, gespeeld door bekende Nederlandse artiesten. Het verhaal wordt aan de hand van muziek in een nieuw jasje gestoken en deze achtste editie zal dus plaatsvinden in Zuidoost.

Lees ook: Zangtalent gezocht voor The Passion in Zuidoost

Hoogwaardige zangkunsten

Veel bewoners gaan liever kijken naar The Passion dan dat ze er aan mee doen: 'Ik heb het gezien op Facebook maar dat gaat hem voor mij niet worden.' Een andere bewoonster heeft een beter excuus om haar zangkunsten te verbergen: 'Ik ben hees, ik ben hartstikke verkouden. Dat gaat hem niet worden.'

Lees ook: The Passion volgend jaar in Zuidoost

Toch zijn er een aantal mensen die wel voor de camera wilden laten horen wat ze in huis hebben, waarvan één bewoner met opvallende vragen na zijn performance: 'Auditie voor wat? Wat is The Passion eigenlijk als ik vragen mag?'