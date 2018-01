Lokale ondernemers Dijksgracht maken zich zorgen om bereikbaarheid

Bewoners en lokale ondernemers van de Dijksgracht zijn bezorgd over de bereikbaarheid nu de Oosterdoksdraaibrug afgesloten is. Horecaondernemers zien het aantal gasten nu al teruglopen.

De afsluiting van de Oosterdoksdraaibrug is de Dijksgracht veel moeilijker bereikbaar. Vanwege de bouw van een groot kantoor van Booking.com moet de brug 2,5 jaar dicht. Nu deze is afgesloten is de Dijksgracht veel moeilijker bereikbaar en zien lokale horecaondernemers nu al veel minder gasten komen.

'Wij merken het nu al', zegt Pim Evers, eigenaar van Hannekes Boom. 'De eerste dag waren wij leeg en nu zitten wij half gevuld. Mensen weten ons niet meer te bereiken.'

Omleiding

Nu de brug dicht is moeten voetgangers omlopen, onder de Oosterdokse Spoorbrug door, en moeten fietsers omrijden via het Mr. J.J. van der Veldebrug. Dit is voor veel mensen niet te doen. 'Als ze de oude route volgen lopen ze compleet vast en ben ik bang dat ze ergens anders heen gaan', zegt Willem Velthoven van Mediamatic. 'We zijn er heel erg afhankelijk van dat mensen nieuwe routes gaan bedenken en die met plezier gaan fietsen, maar op dit moment is het een bende'.

De bewoners en ondernemers hopen op een snelle oplossing om de bereikbaarheid te herstellen, zoals een tijdelijke brug, pontjes of het open doen van de brug als er niet wordt gebouwd.

Tijdelijke brug

'Het gaat er bij ons ook niet in als je een gebouw bouwt van elf verdiepingen hoog dat je een tijdelijke steiger langs het water en langs het bouwterrein niet kan bouwen', vindt Evers. 'Daarnaast kan de brug zeker open als de bouw stopt tussen 17.00 en 18.00 uur. Dan heb je nog 65 procent van de week dat je erover heen kan.'

De gemeente laat inmiddels weten dat de brug ten alle tijden gesloten zal worden, ook als er niet gebouwd wordt. De aanleg van een tijdelijke brug nemen zij in overweging.