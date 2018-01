Elton John neemt Amsterdam mee in afscheidstour

Elton John stopt ermee. Na meer dan een halve eeuw vindt de zanger het mooi geweest en neemt hij afscheid van het podium. Maar dat doet hij niet zonder knaller en wel in de vorm van een gigantische afscheidstournee. Ook Amsterdam staat op de agenda van deze wereldtour.

Dat meldt Mojo Concerts. De gigantische tour zal drie jaar gaan duren en beslaat vijf continenten. In totaal zal Elton John zo'n driehonderd optredens spelen voordat hij het bijltje erbij neerlegt. In de Ziggo Dome zal één van die concerten plaatsvinden.

De inmiddels zeventig-jarige zanger is vooral bekend van hits als 'Candle in the Wind', 'Tiny Dancer' en 'Rocket Man' en zijn muziek voor de film The Lion King. 'Tijdens deze laatste liveshow neemt het icoon je mee op een muzikale én visuele reis door zijn unieke carrière die meer dan vijftig jaar hits omvat,' aldus Mojo.