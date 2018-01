Liquidatie Anass el Ajjoudi mogelijk door meerdere daders

De schutter die Eness el Asjoudi doodschoot sloeg mogelijk met een andere man op de vlucht, blijkt uit verklaringen van getuigen.

De liquidatie vond een week geleden plaats in de Cornelis Springerstraat in de Diamantbuurt. El Asjoudi zou al langer op een dodenlijst hebben gestaan.

Groep bekende topcriminelen

Op 17 januari rond zeven uur in de avond krijgt de politie een melding van een schietpartij aan de Cornelis Springerstraat. Getuigen maakten die avond melding van zeker vier schoten. Als de hulpdiensten ter plaatse zijn, treffen ze een zwaargewonde man aan.

Ondanks pogingen hem te reanimeren overlijdt de man aan zijn verwondingen. Hij zou behoren tot de groep bekende topcriminelen waar ook Benaouf A. deel van uitmaakt.

Grijze vluchtauto

Na het neerschieten van El Ajjoudi springt de schutter in een grijze auto waar mogelijk een tweede man in zit. Via de Carillonstraat rijden ze in de richting van de van Woustraat. Later die avond wordt de Ford Tourneo Connect uitgebrand teruggevonden aan de Buitensingel in Duivendrecht.

De politie hoopt dat mensen de grijze bestelbus herkennen: 'Het is best wel een opvallend exemplaar zo met dat panoramadak.'

Passantenonderzoek

De politie doet vanavond een passantenonderzoek in de buurt waar de liquidatie plaatsvond: 'Dat betekent dat we op hetzelfde tijdstip als een week voor dat het incident plaatsvond iedereen die daar langskomt aanspreken me de vraag of zij mogelijk iets gezien hebben dat met het incident te maken kan hebben.'