Vijftien woningen ontruimd na grote brand Sloterkade

Vijftien woningen zijn ontruimd nadat om 20.00 in restaurant Oslo in de Hoofddorppleinbuurt een brand ontstond in de buizen van het afvoerkanaal. Elf mensen hebben de nacht doorgebracht in hotel in de buurt, tien anderen vonden zelf onderdak.

Er is niemand ernstig gewond geraakt, wel werd een aantal mensen in een ambulance onderzocht in verband met inhalatie van rook. Rond 22.45 uur werd het sein 'brand meester' gegeven.

Volgens de brandweer was het moeilijk om te achterhalen waar de brand precies was, zodat er gericht kon worden geblust. Daarnaast zijn er door de brandweer ook ruiten ingeslagen om rook vrij te laten en makkelijker bij de buizen te kunnen komen.

Naar de oorzaak van de brand wordt nog onderzoek gedaan. Hoe groot de schade precies is aan het café en de woningen moet nog blijken.

Sein brand meester gegeven café #Oslo #Sloterkade. Brandweer nog bezig met nablussen en loopt alle woningen na. — Brandweer AA (@BrandweerAA) January 24, 2018