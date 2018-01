Opnieuw uithaal van provinciebestuur: 'Amsterdam is geen eiland'

Het provinciebestuur heeft Amsterdam op de vingers getikt vanwege de bouwplannen in het Westelijk Havengebied. Dat schrijft De Telegraaf. Gedeputeerde Jaap Bond schrijft dat 'alles en iedereen moet wijken' voor de woningen.

'Ik vraag me af waar al die nieuwe bewoners straks gaan werken', vraagt Bond retorisch. De CDA-er vreest dat in de stad straks alleen plaats is voor hoogopgeleiden, expats en mensen die hun woning via Airbnb verhuren.

Lucratieve woningen

Hoewel sprake is van een prangende woningnood, verdient de gemeente ook beter aan een woninglocatie dan een bedrijventerrein. De provinciebestuurder hekelt de Amsterdamse optelling richting de rest van het land. 'Amsterdam is geen eiland'.

Vorige week kreeg de Stopera ook al een standje vanuit Haarlem. Toen was het de gedeputeerde VVD-er Elisabeth Post (financiën, mobiliteit en zeehavens) die het lokaal bestuur de les las over het plan om een brug over het IJ te bouwen. Over dat plan wordt vandaag gesproken tijdens een spoeddebat.