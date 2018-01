'Vrachtverkeer ruïneert 200 kilometer kadegrond, maar herstel is onbetaalbaar'

De gemeente moet dringend enorme kaderenovaties uitvoeren. Zo'n 200 van de in totaal 500 kilometer kadegrond dreigt te verzakken als er niets gebeurt. Maar het prijskaartje bedraagt maar liefst 5 miljard euro - geld dat er niet is.

Dat schrijft De Telegraaf donderdag. Vooral de 500 à 600 vrachtwagens die dagelijks over de Amsterdamse kades rijden, zijn de boosdoener. 'Een vrachtwagen die langs de grachten rijdt, heeft een impact van 200.000 personenauto's', zegt stadslogistiek expert Ploos van Amstel tegen de krant.

De verzakkingen vormen een bedreiging voor bomen en bouwwerken in de omgeving. Incidenten waarbij woonboten het moeten ontgelden, komen regelmatig voor.

'Het is hier geen Almere'

Maar zelfs wanneer de gemeente renovaties laat uitvoeren, klinkt kritiek uit alle hoeken. De renovatie doet de kade ogen als een Vinex-oplossing. 'Het is hier geen Almere', zegt Ploos van Amstel in De Telegraaf.

Ook kunnen huiseigenaren worden verplicht om funderingen te renoveren als werkzaamheden rondom de kade worden uitgevoerd. De eisen voor die fundering zijn absurd, vinden veel woningeigenaren. 'Er worden bijna nieuwbouweisen gesteld aan de oude zeventiende-eeuwse funderingen. Dat is financieel bijna niet op te brengen. Daarom zouden wij zeggen: pak het probleem aan, dat is het hele zware vrachtverkeer, en vervang kademuren alleen als het echt nodig is', zegt Walther Schoonenberg van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad.

Vooralsnog is 500 meter vervangen, en wordt gewerkt aan de voorbereiding van negen kademuren. Drie daarvan moeten in 2018 worden gerenoveerd.