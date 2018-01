Kinderarts AMC wil 'top-teen-screening' voor kinderen

Kinderen van 0 tot 18 zouden van top tot teen moeten worden gescreend bij binnenkomst van het ziekenhuis. Zo kunnen aanwijzingen van kindermishandeling beter worden opgespoord. Daarvoor pleit kinderarts van het AMC Rian Teeuw in haar proefschrift.

Volgens haar zouden alle kinderen die het ziekenhuis binnenkomen bloot moeten worden gecheckt. Nu maken artsen en verpleegkundigen gebruik van een verplichte vragenlijst. Volgens Teeuw worden er nu alsnog één op de zeventien gevallen over het hoofd gezien. 'Dat zijn veel gemiste kansen als je beseft hoe ontzettend ingrijpend mishandeling en verwaarlozing kan zijn', zegt de kinderarts in het AD.

Tijdens de proef in het ziekenhuis kwam ze er wel achter dat artsen vaak te druk zijn om een uitgebreide screening te doen. Ze hoopt daarom dat er een forensisch verpleegkundige wordt aangesteld die de screening doet.

Deze maand startte de GGD ook met een spreekuur om mishandeling op te sporen. Tijdens Letselspreekuur Plus kunnen kwetsbare personen zoals ouderen, kinderen en verstandelijk beperkten worden onderzocht als er het vermoeden is van mishandeling of misbruik.