Voormalig Slangenpand te huur voor expats: 'Ze komen niet om te feesten'

1550 euro per maand moet er worden neergeteld. Maar dan woon je wel in een appartement van 50 vierkante meter in het voormalige Slangenpand aan de Spuistraat. Maar als je geen expat bent, maak je weinig kans.

'Gloednieuw gerenoveerd appartement in het centrum van de stad', staat er vertaald in kapitalen op de site van Peter Bruin Makelaardij. 'Op loopafstand van veel cafés, restaurants, winkels en uitstekend openbaar vervoer.' Het volledig gemeubileerde appartement heeft ook een 'walk-in' douche en een heuse design radiator. Opvallend is dat er onderaan de omschrijving staat dat het pand op de eerste verdieping, bij voorkeur wordt verhuurd aan expats.

'Expats gaan serieus aan de slag'

Een medewerker van het makelaarskantoor legt uit dat expats meer zekerheid bieden. 'Ze komen hier vaak voor een langere periode van twee tot vijf jaar en gaan serieus aan de slag. Ze laten vrienden en familie voor langere tijd achter. Ze komen hier dus niet om te feesten. Ze gaan hooguit een keer wat doen met collega's hier.' Een voordeel voor de verhuurder is ook dat het bedrijf de huur van het pand vaak op zich neemt, zegt de medewerker.

Voor zover bekend gaat voor nu om één appartement in het voormalige krakersbolwerk dat te huur staat.

Brandende barricades

De Key werd in 2008 eigenaar van het pand. In maart 2015 werd het pand, samen met andere naastgelegen kraakpanden, ontruimd. Dit ging niet zonder slag of stoot. Politie werd bekogeld en de Spuistraat werd door de krakers afgezet met brandende barricades.