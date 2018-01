Bewakingsbeelden: man gooit baksteen door ruit joodse instelling Albert Cuypstraat

De politie brengt in het AT5-programma Bureau 020 beelden naar buiten van de man die begin dit jaar een baksteen door het raam gooit bij een joodse instelling aan de Albert Cuypstraat. Doelwit is het Chabad-centrum.

Het gaat volgens de politie om een gerichte actie. Het incident vond in de vroege ochtend van 1 januari plaats. Uit de beelden blijkt dat het gaat om een wat gezette man met een opvallende baseball cap.

Wacht op passerende auto

Vlak voordat hij de baksteen gooit, staat hij nog even stil in de Albert Cuypstraat. De man lijkt te wachten op een passerende auto. Als deze uit het zicht is, loopt hij recht op zijn doel af. Hij kijkt nog even of niemand hem ziet en gooit dan de steen door de ruit. De dader rent vervolgens met niet al te hoge snelheid weg.

'Het lijkt echt om een gerichte actie te gaan, want hij loopt ook al met een baksteen in zijn hand om de hoek naar dit pand toe. De man wacht ook nog even zijn kans af en gooit dan die steen. Maar het exacte motief weten we natuurlijk pas op het moment dat we weten wie hij is', aldus politiewoordvoerder Esther Izaks.

'Onrust door incidenten'

'Dit soort incidenten zorgen voor ontzettend veel onrust. Dat is voor ons natuurlijk ook reden om erachter te komen wie deze man is.'