Stutterheim koopt zeventien panden Westergasfabriek

De bekende ondernemer Duncan Stutterheim heeft zeventien gebouwen van de Westergasfabriek overgenomen. 'Ik ben ontzettend blij dat het in Amsterdamse handen is gebleven', zegt Stutterheim.

Welke veranderingen de locaties zullen ondergaan is nog niet duidelijk. Ook niet voor Stutterheim zelf: 'In eerste instantie willen we gewoon rustig kennis maken met de mensen die deze plek hebben grootgemaakt'.

Daarmee doelt hij onder meer op de familie Meyer, die 18 jaar geleden de panden kocht op giftige grond. 'Zij blijven de eerste paar jaar betrokken bij de exploitatie, langzaam nemen wij het dan over'.

Stutterheim neemt de panden over samen met investeringsmaatschappij Milten en Harvest Vastgoed. De investeringsmaatschappij vertegenwoordigt een collectief van vijftien stille vennoten. 'Bijna allemaal Amsterdammers. Dat praatte makkelijk, iedereen wist hoe bijzonder het was dat wij dit konden kopen', aldus Stutterheim.

Omwonenden

Het Westerpark is een geliefde locatie voor evenementen. Nergens in de stad worden er zo veel georganiseerd. 'Een goede relatie met de omwonenden is heel belangrijk. Ik kan me voorstellen dat mensen denken dat ik een heftig technofeest wil organiseren, maar geloof me: dat is niet zo. We willen eerst de buurt en het terrein leren kennen, om vervolgens te bekijken hoe we het kunnen onwikkelen'.

De 46-jarige ondernemer is onder meer bekend vanwege de A'dam Toren en dance-feesten als Sensation, Thunderdome en Mysteryland. Onlangs kwam hij in het nieuws omdat Stutterheim zich wilde inzetten voor kinderen die dreigen van voorscholen af te moeten.