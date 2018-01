Gemeenteraad wil dat directie Pantar fors minder gaat verdienen

Nu verdient de directeur van Pantar, de organisatie die mensen begeleidt die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, nog twee ton, maar dat moet veel minder worden. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde gisteren voor een motie die het salaris moet inperken.

In 2016 verdiende Pantar-directeur Rutger van Krimpen 200.948 euro, dat is inclusief beloningen en daarmee ver boven de Amsterdamse wethoudersnorm van 154.000 euro. De operationeel directeur, Madeleine Bunders, verdiende met 142.772 euro, net onder die norm.

'Niet passend'

De motie om het salaris van de Pantar-directie omlaag te brengen naar de wethoudersnorm, werd ingediend door de PvdA, GroenLinks, en de SP. Dennis Boutkan van de PvdA is blij met het genomen besluit. 'Het is totaal niet passend dat de directie van een sociale werkplaats zoveel verdient. Zelfs boven de norm. Pantar is al jaren in financieel zwaar weer en vervult een publieke taak. Daarom moet het topsalaris fors naar beneden'.'

Binnenkort gaat de gemeente de afspraken met Pantar herzien. Het college heeft nu de opdracht gekregen om de salariswens van de raad in die afspraken mee te nemen. Of de directie van Pantar bereid is tot salarisafspraken, zal later blijken.