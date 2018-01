Grote twijfel oppositie over inzet wethouder Kukenheim

Ondanks de excuses van wethouder Simome Kukenheim heerst er binnen de oppositie nog steeds grote twijfel over haar inzet. Binnen GroenLinks, PvdA, CDA en de Partij voor de Dieren (PvdD) ontbreekt het gevoel dat Kukenheim bovenop de kernprocedure zit van het lotingssysteem voor middelbare scholen.

De wethouder bleef tijdens het debat benoemen dat niet zij formeel verantwoordelijk is voor de plaatsing van leerlingen op verschillende middelbare scholen, maar dat deze ligt bij het OSVO (Overleg van Scholen in het Voortgezet Onderwijs). Eind vorig jaar werd bekend dat zeventien leerlingen die uitgeloot waren, toch op hun school van voorkeur geplaatst werden. Het OSVO had - onder leiding van Rob Oudkerk - die keuze gemaakt, nadat ontevreden ouders van de leerlingen een gang naar de rechter hadden gemaakt. Kukenheim was niet op de hoogte van die beslissing. Dat werd haar zwaar aangerekend.

Lees ook: Kukenheim maakt excuses voor 'voorgetrokken leerlingen'

'Bovenop zitten'

Marjolein Moorman (PvdA) nam hier echter geen genoegen mee. 'Het gaat niet meer om individuele gevallen, maar het gaat om de peilers van het systeem. Over de transparantie en het gelijkheidsbeginsel', zegt Moorman. 'Ik wil echt het gevoel hebben dat u er bovenop zit', voegde ze hier later aan toe.

'Onomstreden'

Ook Rutger Groot Wassink kon zich niet vinden in de opstelling van wethouder Kukenheim. Het GroenLinks-raadslid benoemde dat het probleem nog steeds niet is opgelost voor leerlingen die niet op de school van hun keuze zitten, of zelfs buiten de stad naar school moeten. 'Maar ook al is er maar één situatie, het gaat om het draagvlak van het systeem. Het systeem moet onomstreden zijn.'

'Grote verantwoordelijkheid'

Dat Kukenheim bleef wijzen op de verantwoordelijkheid van het OSVO viel niet in goede aarde bij Groot Wassink. 'Op papier hoef je niet verantwoordelijk te zijn, in praktijk ben je dat wel. Je moet er bovenop zitten. Dat kun je wel zeggen, maar ik wil klip en klaar horen dat ze (wethouder Kukenheim red.) een grote verantwoordelijkheid heeft als hoeder van het systeem.' Als antwoord op deze twijfel kondigde de wethouder aan dat er binnenkort gesprekken zullen zijn met de schoolbesturen en de kinderombudsman over de procedure van schoolkeuzes. 'Er is veel werk aan de winkel, voor mij, maar zeker voor de schoolbesturen', aldus Kukenheim.

Lees ook: Wethouder Kukenheim onder vuur in debat over plaatsing leerlingen

Verantwoordelijk voelen

Het antwoord stelde GroenLinks en de PvdA niet gerust. 'Het is raar dat ik toch de indruk krijg dat de wethouder zich niet verantwoordelijk voelt over de kernprocedure', zegt Groot Wassink (GroenLinks). Moorman: 'Het zijn de schoolbesturen, zegt u meteen al. Dat is formeel zo, maar ik wil het gevoel hebben dat u er bovenop zit en dat het niet weer gebeurt.'

Kukenheim besloot: 'Natuurlijk ga ik er bovenop zitten. Zeker na alles wat er is gebeurd.'