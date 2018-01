Inwoners Centrum krijgen koelkastmagneet tegen afvalprobleem

In de strijd tegen zwerfafval krijgen bewoners in het Centrum deze week een koelkastmagneet op de deurmat. Op de magneet staan de tijden waarop huisvuil op straat mag worden gezet.

Nog altijd ergert de Amsterdammer zich aan vuilnis in de stad. In 2016 werden er 10.000 klachten over straatafval in het centrum ingediend. Volgens de gemeente komt dit mede omdat huisvuil en grofvuil op een verkeerde manier wordt aangeboden.

De gemeente hoopt dat de magneet, waar ook op staat hoe grofvuil kan worden aangemeld, voor een schonere stad zorgt. De ophaaldagen en -tijden zijn overigens niet veranderd. Wel wordt er extra gehandhaafd op verkeerd aangeboden huisvuil, bijvoorbeeld als het vuil al de avond voor de ophaaldag wordt neergezet.

Andere oplossingen, zoals bovengrondse containers op verschillende locaties, worden nog onderzocht.