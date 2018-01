Karate voor het eerst op Olympische Spelen in 2020: 'Heel spannend!'

Niet de aankomende Olympische Spelen, maar die van 2020 zijn het aller-belangrijkst voor karateka's in de stad. Dat is namelijk het jaar waarin karate voor het eerst meedoet met de Olympische Spelen. Karateka's Lynn en Yassine van Karateschool Fightin' Nabil doen hun uiterste best om een plaats in de selectie te bemachtigen.

Afgelopen weekend nog haalden Lynn en Yassine beide goud op het NK Karate in Apeldoorn. Maar ook aankomend weekend staan de twee klaar om de nodige schoppen uit te delen. Vrijdag beginnen in Parijs namelijk de kwalificatierondes voor de Olympische Spelen in Tokyo. Mochten de twee aankomend weekend door gaan naar de volgende rondes, dan staat hen een heftige periode te wachten. De verschillende kwalificatierondes worden naast Parijs, ook gehouden in Berlijn, Santiago, Tokyo, Madrid en Shanghai.

Even bijten

Aan de motivatie zal het niet liggen, Yassine is namelijk gek op de sport. Hij geeft er alles voor op 'Ik hou van vechten en dit is ook een manier van respectvol met elkaar omgaan. Je slaat elkaar, schopt elkaar, gooit elkaar, maar wel respectvol. Er komt haast geen bloed bij kijken.'

En ook Lynn vindt het niet erg dat ze het af en toe flink te verduren heeft 'Het hoort erbij, even bijten en de volgende geef jij.'

Voldaan gevoel

Alleen de absolute wereldtop doet mee in Tokyo. Er zijn maar tachtig plaatsen te verdelen voor zowel mannen als vrouwen. Dat betekent dat het bij Karateschool Fightin' Nabil, de aankomende twee jaar volledig in het teken zal staan van de spelen in 2020. 'Het is m'n passie. Iets wat ik al heel lang doe. Als ik het doe, groei ik. Ik kom verder. Dat is het het gewoon waard', zegt Lynn.

Yassine is het hiermee eens. Hij vindt het heerlijk om op de mat te staan 'Op het moment dat ik hier sta, de mat op kom, zelfs als ik een klap krijg, dat voelt gewoon geweldig. Voldaan gevoel.'