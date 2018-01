ING-kantoor Haarlemmerweg wordt woontoren met veel groen

Het voormalige ING-kantoor aan het Westerpark wordt omgebouwd tot een toren met 90 koopwoningen. Iconisch aan het ontwerp zijn bomen en struiken die op de privéterrassen van de woningen groeien.

Het strippen van het voormalige ING-kantoor is afgelopen november gestart. Ieder appartement krijgt een eigen 'voortuin', dat gebruikt wordt als ingang naar de woning. De toren krijgt daarom de naam 'De Voortuinen'.

Het gebouw krijgt geen interne gangen of een centrale lobby. In plaats daarvan worden de liften, die zich oorspronkelijk in het midden van het gebouw bevonden, verplaatst naar de gevel van het gebouw. Vanuit de lift lopen bewoners direct hun appartement in. 'De badkamers en bergingen bevinden zich in de voormalige liftschachten', aldus Menno Kooistra van architectenbureau Tank.

Plantenbakken

Elk van de twaalf verdiepingen krijgt tien plantenbakken met elk een kuub aarde waar grote planten, struiken en bomen in zullen groeien. Een irrigatiesysteem verdeelt het regenwater dat op het dak wordt verzameld en bewatert de bomen. Dit zorgt volgens het architectenbureau ook voor koeling van het gebouw en zuivering van de lucht.

De woningen variëren van 30 tot 330 vierkante meter, het merendeel zal tussen de 60 en 90 vierkante meter groot zijn. De toren moet in 2019 klaar zijn. De verkoop start waarschijnlijk tussen maart en juli dit jaar. Wat de woningen gaan kosten is niet bekendgemaakt. Ook blijft het een raadsel waarom er een paard op het balkon staat.