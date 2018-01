Motie om Londense posters: 'Nooit meer dit soort campagnes'

In de gemeenteraad is donderdag een motie aangenomen om nooit meer campagnes als de Londense postercampagnes te houden. De campagne was bedoeld om bedrijven uit Londen naar Amsterdam te lokken. De motie werd ingediend door PvdA, GroenLinks en coalitiepartner SP.

De campagne was tegen het zere been van de genoemde partijen. Door het lokken van meer rijke expats naar Amsterdam, komt de huizenmarkt in de stad meer onder druk te staan. De huizenprijzen worden dan opgedreven in de stad omdat deze werknemers uit het buitenland vaak meer te besteden hebben, terwijl veel Amsterdammers juist moeite hebben met het vinden van een betaalbare woning.

Lees ook: College noemt tekst op posters in Londen 'ongelukkig'

'Ziet de gemeente liever expats uit Londen of huizen voor Amsterdammers?', aldus Tiers Bakker (SP). Op één van de posters werd gewezen op de - in vergelijking met Londen - goedkope huur in Amsterdam. Deze poster noemde het college onlangs 'ongelukkig'.

Lees ook: Gemeente lokt Britse expats naar Amsterdam met campagne in Londen

Wethouder Udo Kock stond zelf nog vierkant achter de 130.000 euro kostende campagne zelf. 'Buitenlandse bedrijven genereren onzettend veel werkgelegenheid en welvaart in Amsterdam. Amsterdam heeft kennis, competitie van nieuwe bedrijven nodig.' Volgens de wethouder kwamen er vorig jaar vanwege Brexit negen bedrijven naar de stad en leverde dat 300 banen op.

Raadslid Jorrit Nuijens (GroenLinks) reageerde fel op. 'Ik heb de indruk dat u geen idee heeft wat er speelt in de stad.' De motie werd aangenomen.