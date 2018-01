Studenten zijn overlast Weesperflat zat: 'Er lag hier al drie weken een junk te slapen'

Over slapende junks moeten stappen, geteisterd worden door inbraken en nog meer overlast. De studenten van de Weesperflat zijn er helemaal klaar mee. Het wordt zelfs zo erg dat de bewoners weleens moeten stappen over menselijke uitwerpselen.

De flat wordt al maanden geteisterd door inbraken en overvallen, maar ook overlast van bijvoorbeeld junks die er regelmatig slapen. De studenten van de flat zijn er helemaal klaar mee, niet alleen met de overlast, maar ook met woningbouwvereniging De Key, omdat zij maar geen stappen ondernemen om de leefomgeving te verbeteren. De voordeur bijvoorbeeld, die is dusdanig geforceerd dat 'ie niet meer dicht kan. 'Dit is gewoon een voordeur, in principe zou De Key dit redelijk makkelijk moeten kunnen vervangen vind ik', zegt Maarten, een van de bewoners van de flat.

Geen Airbnb'er

'Toevallig gisteravond ook weer een televisie van de muur afgetrokken. Een van de jongens lag hier op de bank te slapen, is beroofd van zijn tas', gaat Maarten verder. Maar dat is nog niet alles. Maarten maakt een hele waslijst op van dingen die zijn voorgekomen in de flat. "Hier zie je nog een oud matrasje liggen, waar ik regelmatig mensen op heb aangetroffen. En dan lag hier bijvoorbeeld blijkbaar al drie weken een junk te slapen waar ze pas later achter kwamen. Was geen Airbnb'er of zo.'

De Key

Woningcorporatie De Key is op de hoogte van alle problemen rondom de Weesperflat. 'Net als de bewoners van de Weesperflat vinden wij de situatie van de afgelopen periode erg vervelend. De meldingen van onze bewoners hebben er voor gezorgd dat we dagelijkse controles van de deursloten zijn gaan uitvoeren in de flat. De bewoners vragen wij extra alert te zijn', zo laten zij in een reactie weten.

Van kwaad naar erger

Maar die dagelijkse controles lijken niet genoeg te zijn. De situatie in de flat gaat van kwaad naar erger 'Er werden meerdere huisgenoten wakker omdat er mensen deuren probeerden te openen 's nachts. Een vriend is ook overvallen buiten, er moet echt iets veranderen', laat een andere bewoner weten. Een bewoners is er zo klaar mee, dat ze overweegt te verhuizen. 'Het is nu dagelijks. In drie jaar tijd is er geen goede oplossing gekomen. Ik ga het nu achter mij laten, want ik voel mij niet meer veilig.'