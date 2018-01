Vier jaar cel voor crimineel die bij plofkraak vinger kwijtraakte

De 29-jarige Amsterdammer Smaïl Z. heeft vier jaar cel gekregen voor een mislukte plofkraak in het Gelderse Didam. Bij de ontploffing raakte hij zijn vinger kwijt.

Dat meldt Het Parool. De rechtbank acht bewezen dat Z. de ontploffing in de nacht van 26 januari 2017 bij een geldautomaat veroorzaakte. De Rabobank raakte zwaar beschadigd. Op de plek werd bloed aangetroffen van de 29-jarige Amsterdammer.

Lees ook: Amsterdammer verliest deel van hand bij plofkraak

Een blonde vrouw bracht Z. een uur na de plofkraak naar een ziekenhuis in Ede. Daar vertrok hij na behandeling. Twee weken later kon hij in Spanje worden aangehouden.

Zaanse Schans

Z. kreeg eerder al vijf jaar en tien maanden cel opgelegd voor een wilde overval op een sieradenwinkel in de Zaanse Schans in 2011, waarbij hij en zijn mededaders op hun vlucht een auto van toevallige voorbijgangers kaapten. Tijdens die overval zat Z. nog in zijn proeftijd van een celstraf van vier jaar.

De plofkraak in Didam pleegde Z. in de proeftijd van zijn overval in Zaanse Schans. Daarom moet hij nog ruim 700 dagen van die oude straf uitzitten.