Vogelspotter Arjan Dwarshuis reisde door 44 landen voor documentaire

Hij reisde door tientallen landen in een jaar tijd en spotte bijna zevenduizend vogels om precies te zijn. Vogelspotter Arjan Dwarshuis verbrak daarmee een record, maar dat was niet altijd makkelijk 'Ja, constant jetlags, constant nekpijn. Ik had zo'n trui opgerold die ik dan als kussen gebruikt'.

Zo'n wereldreis klinkt allemaal leuk en aardig maar dat was het voor Arjan dus zeker niet altijd 'Altijd muggenbeten, hoge tempraturen en dan weer heel erg koud'.

Maar daar is dus wel een documentaire uit voort gekomen. Doel van de documentaire is om honderdduizend euro in te zamelen voor het Birdlife Preventing Exctinction Programme.

'Ongeveer tien procent of zelfs 13 procent van alle volgels ter wereld wordt met uitsterven bedreigd. Dus het leek mij meer dan logisch, als ik al die vogels ging zien over de hele wereld, dat ik ook iets terug zou doen', vertelt de vogelspotter. De documentaire gaat vandaag in première in Het Ketelhuis.