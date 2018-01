Van ontucht verdachte plaatsvervangend hoofdofficier ontslagen

Het Openbaar Ministerie heeft plaatsvervangend hoofdofficier van het Functioneel Parket Vincent L. ontslagen. Hij wordt verdacht van ontucht met een 16-jarige jongen.

Het ontslag is al op 1 januari ingegaan. L. was al geschorst, hij werd in april vorig jaar opgepakt. De zaak kwam een het rollen toen de ouders van de minderjarige jongen berichten in de telefoon van hun zoon vonden. Vorig jaar januari deden zij aangifte, waarna de politie een onderzoek startte.

L. werd samen met drie andere mannen opgepakt. Ze worden ervan verdacht tegen betaling seks te hebben gehad met de jongen. Uit het onderzoek is niet gebleken dat de vier mannen, afkomstig uit Amsterdam en Amstelveen en variërend in leeftijd van 37 tot 58 jaar, elkaar kenden.

Het strafrechtelijk onderzoek naar L. loopt nog.