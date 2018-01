Debatje met: Aysegul Kilic (Denk) en Diederik Boomsma (CDA)

Weet jij nog niet wat je gaat stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, dan heeft AT5 een programma voor jou: Debatje met. In een 1 op 1 debat gaan politici de strijd met elkaar over een bepaald onderwerp, waarvoor ze maar een paar minuten tijd krijgen.

Vandaag gaan Aysegul Kilic (Denk) en Diederik Boomsma (CDA) met elkaar in debat over de stelling 'De Coentunnel moet een andere naam krijgen'.

Kilic is van mening dat straten en tunnels hernoemd moeten worden als blijkt dat de namen een negatieve betekenis hebben. 'Het is het begin van een stukje bewustwording. Het betekent niet dat we het verleden uitwissen. Ze zijn geportretteerd als helden, terwijl dat niet het geval is.'

Boomsma is het niet met haar eens. 'We moeten inderdaad leren van onze geschiedenis, maar het niet uitgummen. Als je allerlei namen gaat veranderen, dan doe je dat wel. Het geldt voor zoveel mensen in de geschiedenis. Als je daaraan begint is het einde zoek. Leg uit wat er is gebeurd, maar laat die tunnel die naam.'