Tim Hofman had ook nog hersenschudding: 'Ik heb drie maanden kleurplaten zitten maken'

Presentator Tim Hofman heeft naast een kaakbreuk, ook nog een hersenschudding opgelopen tijdens de opnames van zijn online programma #BOOS. Dat vertelde hij vanavond bij De Wereld Draait Door.

De presentator verscheen vandaag voor het eerst na lange tijd weer op tv. Hij nam plaats op de kruk bij Matthijs van Nieuwkerk en vertelde waarom hij zo lang uit de running was 'Mijn kaak was gebroken, nektrauma, scheur in m'n jukbeen en mijn hersenen gekneusd.'

Voor zijn online programma #BOOS bezocht hij een aantal maanden terug een vastgoedmakelaar in Nijmegen. Hofman kreeg tijdens het bezoek een paar vuisten op zijn kaak van de man, die het bezoek van het programma niet op prijs stelde.

Bedrust

Hofman moest een aantal weken bedrust houden en dat werd nog langer nadat hij erachter kwam dat hij ook nog een hersenschudding had 'Ik mocht alleen sapjes drinken en ik dacht godverdomme, ik heb honger. De hele tijd, ik werd er duizelig van'. Op een gegeven moment mocht Hofman weer eten, maar hij bleef duizelig, 'het bleek dat de klap zo hard was dat mijn hersenen een flinke optater hadden gehad'.

Hersenschudding

Hij dacht er niet aan dat zijn duizeligheid kon komen door een mogelijke hersenschudding 'Ik heb echt drie maanden, zonder grap, kleurplaten zitten maken. De dokter zei je mag niks, je moet eigenlijk leven alsof je tachtig jaar bent'. Hofman mocht geen films kijken en ook niet op het internet en dat vond hij 'een hel, maar ik ben blij dat ik weer hier zit!'

Spijt

De 72-jarige Nijmeegse huisjesmelker vertelde een aantal dagen na het incident aan regionale krant De Gelderlander dat hij spijt heeft van het gebeuren. In datzelfde interview vertelde hij ook dat hij graag met Hofman om tafel zou willen zitten en nogmaals zijn excuses wil aanbieden. Het is niet bekend of dat al daadwerkelijk gebeurd is.