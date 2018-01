Van den Heuvel haalt uit naar advocaat Meijering: 'Je gaat de discussie uit de weg'

Misdaadjournalist John van der Heuvel heeft in een open brief gereageerd op de brief van advocaat Nico Meijering van advocatenkantoor Ficq & Partners. De verslaggever schrijft dat de advocaat een inhoudelijk debat over de rol van diens kantoor in de Amsterdamse liquidatieoorlog uit de weg gaat.

Ook vraagt Van den Heuvel zich in de brief af of de advocaten wel eens aan de nabestaanden van slachtoffers denken als ze vieren dat de rechtbank tandenknarsend een verdachte moeten laten gaan, meldt vakblad Villamedia.

De misdaadjournalist beweert dat het attitude van de advocaten niet echt een bijdrage levert aan het doorbreken van de vijf jaar durende geweldsspiraal. 'Het aantal vermoorde cliënten van het kantoor inmiddels niet meer op de vingers van één hand zijn te tellen.'

Lees ook: Advocaten Ficq en Meijering woest op Van den Heuvel na gepeperde uitspraken

Meijering haalde zondag in een open brief hard uit, nadat Van den Heuvel in een interview met Villamedia een aantal gepeperde uitspraken aan het adres van het advocatenkantoor had gedaan. De journalist schreef onder meer dat de verharding in het criminele milieu mede komt door het gedrag van advocaten als Meijering.