Politie schiet verdachte neer na steekpartij in woning Centrum; verdachte overleden

In een woning aan de Nieuwezijds Voorburgwal is vannacht een man neergestoken bij een ruzie. De dader werd later door de politie neergeschoten en is overleden.

Het incident gebeurde kort na middernacht. Beide slachtoffers zijn gereanimeerd, de neergestoken man is naar een ziekenhuis overgebracht en de neergeschoten man is in de woning overleden.

Onderzoek

Omdat er is geschoten door de politie zal de Rijksrecherche een onderzoek instellen en zal het forensisch onderzoek gedaan worden door specialisten van een andere politie-eenheid.



In verband met het incident is een deel van de Nieuwezijds Voorburgwal enige tijd afgezet geweest. Het openbaar vervoer werd omgeleid.

Verstoring tram 1, 2, 5 en 14 op last van de politie. Kijk op https://t.co/yHbpKN5wx1 voor meer informatie. — GVB actuele reisinfo (@GVB_actueel) January 25, 2018