Politie schiet verdachte steekpartij dood

Agenten hebben vannacht een man doodgeschoten in een woning aan de Nieuwezijds Voorburgwal. De verdachte zou even eerder een andere man hebben neergestoken. Dit slachtoffer raakte zwaargewond.

Het incident gebeurde kort na middernacht. De politie reageerde in eerste instantie op een melding van een heftige vechtpartij en trof vervolgens de twee mannen op de vierde etage aan. Een woordvoerder van de politie kan vrijdagochtend nog weinig vertellen over de aanleiding voor de fatale schoten.

Ambulancepersoneel probeerde beide mannen te reanimeren. Het neergestoken slachtoffer is met zware verwondingen naar een ziekenhuis overgebracht. Daar is hij geopereerd. Het is niet duidelijk hoe hij er nu aan toe is. De identiteit van beide mannen is nog onbekend.

Onderzoek

Omdat er is geschoten door de politie zal de Rijksrecherche een onderzoek instellen en zal het forensisch onderzoek gedaan worden door specialisten van een andere politie-eenheid.



In verband met het incident is een deel van de Nieuwezijds Voorburgwal enige tijd afgezet geweest. Het openbaar vervoer werd omgeleid.