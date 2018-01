Afgelopen jaar 4918 nieuwbouwwoningen in de stad gebouwd

Er is het afgelopen jaar flink bijgebouwd. 62.000 nieuwbouwwoningen kwamen in 2017 op de markt, een stijging van 14 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Van die 62.000 woningen werden 4918 woningen in Amsterdam gebouwd. Dat meldt het ANP.

Het komende jaar wordt er in de stad nog eens flink bijgebouwd. Afgelopen november stemde het college in met de plannen voor Haven-Stad, een nieuwe megawijk in West. Daar moeten 40.000 tot 70.000 woningen worden gebouwd. Even veel dus als afgelopen jaar in heel Nederland werd bijgebouwd.

Sinds 2014 neemt het aantal nieuwbouwwoningen weer toe, vooral in Flevoland. Die provincie is met een stijging van 1,4 procent de koploper van het jaar in het aantal nieuwe nieuwbouwwoningen. Volgens cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) telt nederland nu 7,7 miljoen woningen.