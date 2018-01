'Gemeente weigert horen klokkenluider anti-radicalisering'

Een klokkenluider die zich als een van de eersten uitsprak tegen het Amsterdamse radicaliseringsbeleid, wordt niet door de gemeente gehoord in het onderzoek naar anti-radicalisering. Dat schrijft De Telegraaf

Het anti-radicaliseringsbeleid van de gemeente ligt al tijden onder de loep vanwege de schimmige gang van zaken rondom beleidsmedewerker Saadia Ait-Taleb en veroordeeld jihadronselaar Bilal L. Een onderzoek moet uitwijzen wat nu precies de gang van zaken is geweest, maar juist voor dat onderzoek wordt Huisinga niet gehoord.

De klokkenluider gaf zelf inburgeringscursussen in opdracht van de gemeente, maar kreeg later een met de Dienst Werk en Inkomen (DWI). Sinds 2013 heeft zij de gemeente in rapportages gewaarschuwd voor de aantrekkingskracht die de strijd in Syrië heeft op jonge Amsterdammers.