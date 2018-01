Dildo als 'grap' in bureaula brandweervrouw

De Amsterdamse brandweer is in verlegenheid gebracht door een dildo. Het speeltje werd als 'grap' in de la van een brandweervrouw gelegd. Dat schrijft het AD. De 'dildo-affaire' is de zoveelste smet op het blazoen van het brandweerkorps.

Half december werd het voorwerp achtergelaten in het bureau van de medewerkster, werkzaam op de Kazerne Willem in Oost. Zij reageerde naar verluidt hevig geëmotioneerd toen ze de dildo vond. In een column op het intranet van de brandweer vraagt korpschef Leen Schaap zich af hoe deze actie zich verhoudt tot de #metoo-discussie.

Hoewel brandweerlieden laconiek hebben gereageerd op de column, stelt woordvoerder Carmen Westra in het AD dat de actie 'onacceptabel' is.

Racistische medewerker

Het is niet de eerste keer dat de brandweer onder vuur ligt. Een medewerker werd eerder ontslagen omdat hij zich racistisch zou hebben gedragen, maar dat was volgens de rechter niet terecht. Hij kon weer terugkeren, omdat de brandweer nooit eerder had opgetreden tegen zijn racistische uitlatingen.