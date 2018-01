Ajouad El Miloudi keurt bekende dames: 'Exotische rondingen, plastic fantastic, botox...'

Presentator Ajouad El Miloudi (30) heeft uitgebreid uitgelegd welke bekende vrouwen wel en niet aantrekkelijk zijn. Zo lijkt Sandra Schuurhof op een pony, maar voldoet Anita Witzier wel aan zijn eisen.

De presentator van De Reünie en Kaaskop of Mocro mocht zijn uitvoerige analyses opvoeren in het tijdschrift Glossy. Hij had slecht nieuws voor Hart van Nederland-presentatrice Sandra Schuurhof. 'Sandra vind ik hélemaal niks. Met die pony, ze lijkt wel op een pony. Nee man! Dat vind ik gewoon helemaal niks', zegt El Miloudi volgens Mediacourant.nl.

Chantal Janzen kan wel opgelucht adem halen. Eigenlijk houdt El Miloudi niet van per se van blonde vrouwen, maar Janzen is 'heel fijntjes en heeft voor een Nederlandse vrouw exotische rondingen' oordeelde de kenner. Ook Eva Jinek en Anita Witzier kwamen ondanks hun haarkleur door de keuring.

Botox

Dat geldt niet voor Yolanthe Sneijder-Cabau. 'Nee, die vind ik dan weer te gemaakt. En dat heeft Chantal dus op de een of andere manier weer niet, want zij is glamoureus, maar niet plastic fantastic ofzo. Chantal heeft iets puurs. Ik vind Yolanthe gemaakt met al die dingetjes in haar gezicht; daar hou ik niet van. Van die filters en botox, dat is niet mijn ding', zegt El Miloudi.

De presentator van de KRO-NCRV had ook zijn mening klaar over mannelijke BN'ers. 'Paul de Leeuw bewonder ik. Qua serieuze interviewtechnieken vind ik Jeroen Pauw echt heel goed. (...) Rutger Castricum vind ik een irritant figuur.'