Politie stelt kopschoppers ultimatum: meld je binnen een week

De beelden zijn zo gruwelijk dat justitie heeft besloten ze maar gedeeltelijk uit te zenden. In Bureau 020 vandaag bewakingsbeelden van een ernstige mishandeling in de Lange Leidsedwarsstraat.

Een 24-jarige man wordt na een avondje stappen in de nacht van 13 op 14 september vorig jaar tot keer toe keihard tegen zijn hoofd geschopt. Hij loopt een gebroken kaak, gebroken tanden en een scheur in zijn neus op. 'Dit zijn geen verwondingen waar je met een paar weken vanaf bent. Zijn gezicht is kapot geschopt', aldus politiewoordvoerder Esther Izaks vandaag in Bureau 020.

'Hij is nog altijd herstellende van zijn verwondingen. Het feit dat we de beelden niet laten zien, omdat ze te heftig zijn, zegt ook wel iets over het letsel.'

Daders onherkenbaar

De daders gaan er na de mishandeling niet meteen vandoor. Het lijkt erop dat een van hen zelf ook gewond is geraakt en dat er voorafgaand aan het kopschop-incident nog iets heeft afgespeeld.

Om die reden worden de daders van de mishandeling (nog) niet herkenbaar getoond. 'Dat heeft er onder andere mee te maken dat we nog niet helemaal helder hebben wat er precies gebeurd is. Laat duidelijk zijn: deze twee mannen zijn wel verdachte in de mishandeling die daar ook plaatsvindt.'

Ultimatum

'Voordat we de beslissing nemen om hen herkenbaar te tonen, willen we meer weten over het complete plaatje. Die twee verdachten hebben een week de tijd om zich te melden. Gebeurt dat niet, dan zullen we ze alsnog herkenbaar in beeld brengen', aldus Izaks.