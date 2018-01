Wethouder ontkent gespannen relatie met provincie

Ondanks flinke kritiek vanuit het provinciebestuur op Amsterdamse bouwplannen, is de relatie tussen stad en provincie 'buitengewoon goed'. Dat zegt wethouder Eric van der Burg.

Het provinciebestuur is het niet eens met de bouwplannen van de stad rondom het westelijk havengebied. De provincie verweet Amsterdam alleen maar met zichzelf bezig te zijn en dat 'alles en iedereen moet wijken' voor de plannen. Ook staan zij negatief tegenover het voornemen een brug over het IJ aan te leggen. De zorgen van de provinciebestuurders gaan voornamelijk over mogelijk geblokkeerd vaarwerkverkeer en de vergrootte kans op een aanvaring tijdens het aanleggen van de brug.

Tijdens een spoeddebat dat aangevraagd was door GroenLinks en D66 gisteren, werd onder andere het plan voor de brug over het IJ besproken. Van der Burg zei dat de bezwaren wel serieus worden genomen.

Ondanks de negatieve reacties op de plannen vanuit Haarlem, ontkent de wethouder dat de relatie tussen de stad en de provincie slecht zou zijn. Dat meldt De Telegraaf.