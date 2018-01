’Woning fataal politieschot was verhuurd aan toeristen’

De woning aan de Nieuwezijds Voorburgwal, waar vannacht door de politie een man is doodgeschoten, wordt verhuurd aan toeristen.

Lees ook: Politie schiet verdachte steekpartij dood

De ergernis over de vakantieverhuur bij de vereniging van eigenaren was zo groot, dat zij vandaag de verhuur bij de gemeente wilden melden. 'Ik weet zeker dat de woning is verhuurd', bevestigt de voorzitster van de vereniging van eigenaren tegen AT5 na berichtgeving in De Telegraaf. 'Ik kreeg alles mee en hoorde een ruzie. Later toen de politie was gearriveerd hoorde ik drie harde knallen. Dat waren volgens mij de schoten.'

De eigenaren zitten een jaar in Azië en verhuren hun woning. Over de slachtoffers zegt de voorzitster: 'De twee mannen in de dertig waren Airbnb'ers. Ze zaten er ongeveer drie dagen. We hadden heel veel last van ze. Harde muziek, we hebben toen gevraagd of het zachter kon, daar gaven ze netjes gehoor aan.'

Bloed

Het slachtoffer in de woning werd doodgeschoten door de politie, nadat hij even eerder een ander slachtoffer had neergestoken. 'Er zat bloed door de hele gang en in de lift. Ik denk dat het gevecht wel echt in de woning heeft plaatsgevonden, en dat wellicht de gewonde man, nadat hij was neergestoken, heeft geprobeerd weg te kmoen. Het bloed zat ook op mijn deur.'

De man die is neergetoken ligt nog met zware verwondingen in het ziekenhuis. Hij is vannacht geopereerd en nog niet aanspreekbaar voor de politie.